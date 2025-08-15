Фонд Росконгресс и МИД РФ провели брифинг для дипломатов на тему ВЭФ-2025

Фонд Росконгресс и МИД России провели 14 августа брифинг для аккредитованных в России глав дипломатических миссий иностранных государств. Его посвятили программам Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартует 3 сентября, и Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) — она начнется 15 сентября. Собравшиеся также обсудили Дальневосточный энергетический форум.

ВЭФ за годы существования стал важным инструментом для регионального развития и международного сотрудничества. Дальневосточный энергетический форум — платформа для обсуждения возможностей, рисков и ключевых вызовов, с которыми сталкивается энергетическая отрасль, — отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он добавил, что ВНОТ, в свою очередь, традиционно объединяет представителей органов государственной власти, а также работодателей профсоюзов, общественных, научных организаций. Неделю проводят каждый год с целью развития трудовых и социальных отношений.

На ВЭФ-2025, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, обсудят запуск новых инвестиционных проектов. Участники также поговорят о создании и развитии преференциальных режимов и уже успешно действующих инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока.