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04 августа 2025 в 09:59

На ВЭФ-2025 обсудят запуск новых инвестиционных проектов

Фото: Пресс-служба ВЭФ

На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, обсудят запуск новых инвестиционных проектов. Участники также поговорят о создании и развитии преференциальных режимов и уже успешно действующих инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Мероприятие организует Фонд Росконгресс.

С использованием механизмов государственной поддержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей. Благодаря этим новым проектам введено 944 предприятия, создано более 165 тысяч рабочих мест. За 10 лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99%, — подчеркнул председатель оргкомитета ВЭФ-2025 Юрий Трутнев.

Он отметил, что Восточный экономический форум стал одним из эффектных инструментов развития Дальнего Востока. ВЭФ создали по поручению президента России Владимира Путина в качестве платформы для привлечения инвестиций в экономику макрорегиона. Трутнев добавил, что наряду с экономическими задачами на ВЭФ-2025 традиционно обсудят решение социальных вопросов.

Ранее Фонд Росконгресс представил деловую программу X, юбилейного Восточного экономического форума. Участники обсудят развитие человеческого капитала, городскую среду, технологические прорывы, международное сотрудничество и многое другое.

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