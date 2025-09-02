Вучич рассказал, как сложно бывает готовиться к переговорам с Путиным Вучич: переговоры с Путиным требуют тщательной подготовки

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подготовка к переговорам с президентом России Владимиром Путиным бывает нелегкой, передает сербская газета Blic. По его словам, разговор с Путиным — это не простой обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, в котором важно не допустить ошибки.

Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране, — отметил сербский лидер.

Ранее Вучич в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил, что обсудил с главой РФ военно-техническое сотрудничество и энергетику во время встречи в Пекине. Он подчеркнул, что также поднималась тема участия российских компаний в инфраструктурных проектах.

До этого в США заметили, что Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры разных стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом.