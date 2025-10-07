Трамп заявил, что сделал премьер-министра Канады Карни популярным

Президент США Дональд Трамп утверждает, что именно его усилия способствовали росту популярности канадского премьер-министра Марка Карни, передает РИА Новости. Эти слова он произнес на встрече с Карни в Вашингтоне, где обсуждаются ключевые направления сотрудничества между двумя странами в области экономики и безопасности.

Для меня большая честь принять премьер-министра Канады Марка Карни, которого я сделал очень популярным. Он чрезвычайно популярный премьер-министр, — прокомментировал американский лидер.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что сотрудники Белого дома обеспокоены когнитивными способностями Трампа. Он утверждает, что политик проявил признаки умственной дезорганизации на выступлении в Куантико, потеряв способность «читать зал».

До этого Трамп приказал прекратить дипломатические усилия по урегулированию конфликта с Венесуэлой из-за недостаточных усилий венесуэльских властей в борьбе с наркоторговлей. Специальный посланник Трампа Ричард Гренелл вел переговоры, но глава Госдепартамента Марко Рубио считает, что его действия усугубили ситуацию.