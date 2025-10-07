Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 21:24

На Западе раскрыли, каким способом Зеленский чаще всего покидает Украину

Аналитик Меркурис: Зеленский избегает самолетов при выезде с Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский при выезде за границу отдает предпочтение железнодорожному транспорту, избегая авиаперелетов, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, в последнее время сохраняется именно такая тенденция.

Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом, — констатировал эксперт.

Меркурис не исключил, что опасения главы украинского государства связаны с неспособностью Вооруженных сил Украины обеспечить безопасность воздушного пространства.

Также аналитик рассказал, что Зеленский чувствует отчаяние из-за невозможности остановить российские авиаудары. По его мнению, слова украинского лидера об одностороннем прекращении огня в воздухе можно расценивать как проявление крайней безысходности.

Ранее экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Зеленский может бежать в Данию из-за сложностей урегулирования конфликта и нежелания союзников идти на уступки. По его мнению, страна готова принять Зеленского при наличии гарантий и обоюдных выгод.

