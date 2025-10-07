Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 21:20

В России займутся вопросом обучения социальному моделированию

Харичев: Институт социальной архитектуры на базе РСВ появится в России

Александр Харичев Александр Харичев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Институт социальной архитектуры появится на территории России, сообщил ТАСС начальник управления президента РФ Александр Харичев в ходе II Международного симпозиума «Создавая будущее». По его словам, учреждение создадут на базе платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ).

В институте будут проводить анализ тенденций и заниматься социальным проектированием. Платформа РСВ была выбрана для этой цели не случайно, поскольку уже объединяет множество практических проектов и конкурсов.

Александр Харичев подчеркнул высокую актуальность социального прогнозирования и моделирования. В особенности, выстраивание моделей будущего и социальных изменений.

Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы «Россия страна возможностей» принято решение создать институт социальной архитектуры, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что второй международный симпозиум «Создавая будущее» официально открылся в Национальном центре «Россия». Данное мероприятие интегрировано в глобальную экосистему «Открытого диалога» и собрало делегатов из более чем 85 государств.

Россия
социология
моделирование
будущее
