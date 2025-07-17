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17 июля 2025 в 17:43

В европейской стране граждане поддержали возвращение смертной казни

CVVM: 52% чехов поддерживают возвращение смертной казни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чехии впервые за последние годы зафиксирован рост поддержки смертной казни, сообщает TVP со ссылкой на Центр изучения общественного мнения республики. Исследование показало, что 52% граждан выступают за восстановление высшей меры наказания. Против этой инициативы высказались 45% участников исследования.

Предыдущий опрос 2023 года демонстрировал противоположную тенденцию — тогда 51% чехов отвергали смертную казнь, и только 42% поддерживали ее возвращение. Примечательно, что два года назад впервые в истории страны противники высшей меры наказания составили большинство.

Ранее на тайском острове Пхукет задержан 20-летний россиянин, которому грозит смертная казнь. Молодого человека подозревают в участии в наркоторговле в составе преступной группировки, куда также входили два местных жителя. Операция по задержанию проводилась в жилом комплексе возле торгового центра Central Phuket, где все трое были арестованы без сопротивления.

До этого в Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы Такахиро Сираиси, получившего прозвище «Twitter-убийца». Преступник в течение 70 дней совершил девять убийств, находя жертв через социальные сети.

смертная казнь
Чехия
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социология
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