07 октября 2025 в 21:45

Герасимов назвал цели ВС России на Украине

Герасимов: Россия поражает производство ракетных комплексов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия наносит удары по украинскому производству ракетных комплексов и дронов большой дальности, заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину. Атакам также подвергаются военные объекты и предприятия ВПК Украины, передает его слова пресс-служба Кремля.

По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности, — подчеркнул Герасимов.

Он также отметил, что войска объединенной группировки продолжают вести активные действия и наступают практически по всем направлениям. Киев тем временем пытается стабилизировать обстановку на кризисных участках фронта, добавил начальник Генштаба.

Путин в ходе совещания заявил, что Россия обладает стратегической инициативой на фронте. ВС РФ удалось освободить порядка пяти тысяч квадратных километров территории, уточнил он.

Валерий Герасимов
Украина
Генштаб ВС РФ
ВПК
