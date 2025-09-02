В США заметили перемены в отношении к Путину на мировой арене

Президент России Владимир Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа, пишет The New York Times. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом.

Как отмечает издание, Путин «держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином». Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама провели с ним частные встречи, которые «продолжались после полуночи».

Ключевым фактором издание называет действия Трампа, который «помог прекратить изоляцию Путина, как пригласив его на американскую территорию впервые за десятилетие, так и конфликтуя с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки». После введения тарифов на индийские товары из-за покупки российской нефти Моди провел 50 минут, беседуя с Путиным в лимузине.

Ранее Путин заявил на трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая в Пекине, что Россия активно работает над укреплением отношений с обеими странами. По его словам, сотрудничество должно развиваться в различных направлениях и становиться более насыщенным.