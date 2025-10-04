Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 23:21

Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне

Вучич: наращивание странами НАТО расходов на оборону означает подготовку к войне

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО увеличивают расходы на оборону, заявил сербский президент Александр Вучич на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Копенгагене. По его словам, это означает подготовку к войне, которую Сербия хочет избежать, передает Tanjug.

Когда поднимаете на 5% (ВВП на оборонные расходы – NEWS.ru) — это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне. Мы бы хотели избежать войны, — отметил он.

Вучич также добавил, что в кулуарах саммита вопросу Украины уделялось больше всего времени. Кроме того, одной из тем обсуждений стал израильско-палестинский конфликт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с Россией, страны Альянса уже расширяют дороги для прохода боевой техники. Он уверен, что ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что у границы с РФ появился штаб сухопутных войск НАТО. Он уточнил, объект открыли в городе Миккели, который располагается в 300 км от Санкт-Петербурга.

Чехия
Александр Вучич
НАТО
войны
