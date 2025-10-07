Трамп сравнил конфликты на Ближнем Востоке и на Украине

Украинский конфликт может оказаться сложнее ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Трансляция велась на YouTube-канале администрации главы государства. Американский лидер признался, что недооценил масштаб происходящего.

Я думал, что этот вопрос будет легко урегулировать, но оказалось, что он, возможно, сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке, — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что именно его действия способствовали росту популярности Карни. Американский лидер также назвал коллегу популярным политиком.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома обеспокоены когнитивными способностями Трампа. Они считают, что во время выступления в Куантико глава государства проявил признаки «умственной дезорганизации». Журналист-расследователь Сеймур Херш отметил, что Трамп утратил способность удерживать внимание на теме и больше не умеет «читать зал». По его словам, глава Белого дома вместо изложения внешнеполитических взглядов перечислил свои достижения.