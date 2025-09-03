Обломки украинских дронов обрушились на жилые дома в российском регионе Обломки БПЛА упали на дома в двух районах Краснодарского края

Обломки беспилотника упали на территории двух районов Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что никто не пострадал, однако имеются повреждения остекления и стен домовладений в хуторах.

На местах работают экстренные и специальные службы. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровский Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна, — указали в оперштабе.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали Луганск во время торжественных мероприятий в честь Дня знаний. Средства ПВО сбили БПЛА над поселком Металлист при подлете к административному центру ЛНР.

До этого в поселке Борисовка Борисовского района в результате атаки ВСУ были ранены три мирных жителя. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, двое пострадавших мужчин находились в грузовом автомобиле.

В ночь на 1 сентября средства ПВО ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью.