02 сентября 2025 в 08:28

Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами

Осенний оливье Осенний оливье Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний оливье — это адаптация классического салата, в котором используются сезонные овощи, такие как тыква или свекла. Такой вариант блюда отличается богатым осенним вкусом и яркими цветами.

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт.
  • Тыква — 200 г
  • Свекла — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Маринованные огурцы — 3 шт.
  • Зеленый горошек — 150 г
  • Ветчина (можно заменить на вареную колбасу) — 200 г
  • Майонез — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Сварите картошку и свеклу. Дайте продуктам остыть, почистите. Все ингредиенты в этом рецепте рекомендуем резать на небольшие кубики. Тыкву предварительно нарежьте и слегка обжарьте на сковороде или запеките в духовке до мягкости. Отварите куриные яйца, остудите и нарежьте. Ветчину и маринованные огурцы нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты в подходящей емкости, отправьте туда же зеленый горошек, используйте подходящую заправку (майонез, сметану или йогурт). Посолите и поперчите. Совет: для более яркого вкуса можно добавить немного свежего лука или использовать соус на основе сметаны и горчицы вместо майонеза.

Попробуйте приготовить еще одну версию оливье: с копченой курицей и гранатом.

