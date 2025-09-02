День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 08:29

Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму

Как заготовить помидоры на зиму Как заготовить помидоры на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сохраните вкус летних помидоров на всю зиму! Этот рецепт поможет вам приготовить ароматные помидоры дольками с луком, которые станут отличным дополнением к зимним блюдам.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Лук — 500 г
  • Вода — 1 л
  • Сахарный песок — 3 ст. л.
  • Соль пищевая крупная — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Черный перец (горошком) — 10–12 шт.
  • Травы свежие (укроп, петрушка) — по желанию

Помидоры дольками с луком на зиму Помидоры дольками с луком на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Помидоры как следует помойте под водой, а затем нарежьте на дольки. Лук нарубите тонкими полукольцами. Заранее рекомендуем подготовить стерилизованные банки и крышки для консервирования.

В подготовленные емкости кладите слоями томаты и лук. Между этими ингредиентами рекомендуем класть несколько веточек зелени для аромата. Не забудьте положить в каждую банку по лаврушке и несколько горошин черного перца.

В кастрюлю отправьте воду, сахар и соль. Закипятите смесь, затем снимите с огня и добавьте туда же уксус.

Залейте помидоры и лук горячим маринадом, оставив небольшой зазор до края банки. Сразу закатайте банки. Отправьте емкости в кастрюлю с горячей водой (дно кастрюли застелите полотенцем). Подержите на среднем огне около 10–15 минут.

После полного остывания перенесите заготовки в прохладное темное место для хранения.

Вот полезная информация о пищевой ценности помидоров дольками с луком:

  • калорийность — около 20 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 1,5 часа.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: ачичук — узбекский салат из помидоров.

Анастасия Фомина
