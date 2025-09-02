Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму

Сохраните вкус летних помидоров на всю зиму! Этот рецепт поможет вам приготовить ароматные помидоры дольками с луком, которые станут отличным дополнением к зимним блюдам.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Лук — 500 г
- Вода — 1 л
- Сахарный песок — 3 ст. л.
- Соль пищевая крупная — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 100 мл
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Черный перец (горошком) — 10–12 шт.
- Травы свежие (укроп, петрушка) — по желанию
Способ приготовления
Помидоры как следует помойте под водой, а затем нарежьте на дольки. Лук нарубите тонкими полукольцами. Заранее рекомендуем подготовить стерилизованные банки и крышки для консервирования.
В подготовленные емкости кладите слоями томаты и лук. Между этими ингредиентами рекомендуем класть несколько веточек зелени для аромата. Не забудьте положить в каждую банку по лаврушке и несколько горошин черного перца.
В кастрюлю отправьте воду, сахар и соль. Закипятите смесь, затем снимите с огня и добавьте туда же уксус.
Залейте помидоры и лук горячим маринадом, оставив небольшой зазор до края банки. Сразу закатайте банки. Отправьте емкости в кастрюлю с горячей водой (дно кастрюли застелите полотенцем). Подержите на среднем огне около 10–15 минут.
После полного остывания перенесите заготовки в прохладное темное место для хранения.
Вот полезная информация о пищевой ценности помидоров дольками с луком:
- калорийность — около 20 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1,5 часа.
