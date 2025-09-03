Приметы на Фаддея 3 сентября: как гуси, скворцы и белки зиму пророчили

3 сентября в народном календаре носит название Фаддей Проповедник. Этот день наши предки считали особенным для наблюдений, которые позволяли предугадать погоду на предстоящую осень и зиму, а также понять, каким будет будущий урожай. Мудрость поколений, собранная в приметах, остается интересной и сегодня.

Погодные приметы для 3 сентября

Ясный день на Фаддея сулил продолжение хорошей погоды еще на четыре недели.

Утренний туман, быстро рассеивающийся на солнце, предвещал скорое потепление.

Сильный ветер с юга означал, что будущий год будет богат на орехи.

Сильная гроза предсказывала теплую и продолжительную осень.

Обильная роса с утра указывала на отличный урожай льна и овса в следующем сезоне.

Приметы по поведению птиц и зверей на Фаддея Проповедника

Если мыши строили гнезда высоко в стогах сена, ждали снежную и морозную зиму.

Наблюдали за белками: чем пушистее их хвосты, тем суровее ожидали холода.

Стаи журавлей, летящие высоко и не спеша, предсказывали мягкую осень.

Если дикие гуси часто садились на воду, а скворцы не улетали, готовились к затяжным дождям.

Ворона часто каркала — к осадкам, а если птицы молчали — к ясному дню.

Что категорически нельзя делать 3 сентября по народным поверьям

По народным поверьям, на Фаддея следовало избегать ссор и конфликтов, так как любая размолвка могла затянуться надолго. Нельзя было оставлять на столе немытую посуду — это сулило беспорядок в делах. Также избегали начинать важные и крупные дела без предварительных приготовлений.

Что нужно сделать обязательно в третий день осени

Главной традицией дня была уборка льна. Считалось, что лен, убранный третьего сентября, будет особенно прочным и белым. Обязательно ходили в лес за грибами, ведь именно с этого дня начинался активный рост осенних видов. Хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая, чтобы привлечь благополучие в дом на весь год.

