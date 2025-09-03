Приметы на Фаддея 3 сентября: как гуси, скворцы и белки зиму пророчили

3 сентября в народном календаре носит название Фаддей Проповедник. Этот день наши предки считали особенным для наблюдений, которые позволяли предугадать погоду на предстоящую осень и зиму, а также понять, каким будет будущий урожай. Мудрость поколений, собранная в приметах, остается интересной и сегодня.
Погодные приметы для 3 сентября
Ясный день на Фаддея сулил продолжение хорошей погоды еще на четыре недели.
Утренний туман, быстро рассеивающийся на солнце, предвещал скорое потепление.
Сильный ветер с юга означал, что будущий год будет богат на орехи.
Сильная гроза предсказывала теплую и продолжительную осень.
Обильная роса с утра указывала на отличный урожай льна и овса в следующем сезоне.
Приметы по поведению птиц и зверей на Фаддея Проповедника
Если мыши строили гнезда высоко в стогах сена, ждали снежную и морозную зиму.
Наблюдали за белками: чем пушистее их хвосты, тем суровее ожидали холода.
Стаи журавлей, летящие высоко и не спеша, предсказывали мягкую осень.
Если дикие гуси часто садились на воду, а скворцы не улетали, готовились к затяжным дождям.
Ворона часто каркала — к осадкам, а если птицы молчали — к ясному дню.
Что категорически нельзя делать 3 сентября по народным поверьям
По народным поверьям, на Фаддея следовало избегать ссор и конфликтов, так как любая размолвка могла затянуться надолго. Нельзя было оставлять на столе немытую посуду — это сулило беспорядок в делах. Также избегали начинать важные и крупные дела без предварительных приготовлений.
Что нужно сделать обязательно в третий день осени
Главной традицией дня была уборка льна. Считалось, что лен, убранный третьего сентября, будет особенно прочным и белым. Обязательно ходили в лес за грибами, ведь именно с этого дня начинался активный рост осенних видов. Хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая, чтобы привлечь благополучие в дом на весь год.
Ранее мы поделились гороскопом на первую неделю осени для всех знаков зодиака.