02 сентября 2025 в 23:35

За три часа над пятью регионами России сбили почти 30 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 беспилотников самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 мск во вторник, 2 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, над акваторией Черного моря уничтожили 10 дронов.

Семь БПЛА — над территорией Республики Крым, семь БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, — указали в МО.

Ранее дрон-«ждун» ВСУ атаковал автомобиль УАЗ в Судже Курской области. Беспилотник сдетонировал рядом с машиной на дороге, где часто бывают мирные жители. Военный с позывным Фокс получил контузию, его состояние врачи оценивают как стабильное. Подобные дроны используют для увеличения числа жертв. Они выжидают цель и наносят удар в момент, когда она оказывается в зоне поражения.

До этого уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила, что 35 мирных жителей с начала года погибли при атаках ВСУ, 232 человека получили ранения. Среди жертв — трое детей, среди пострадавших — семеро. Омбудсмен предупредила, что многие районы республики по-прежнему небезопасны для передвижения, опросов, поисковых и следственных работ из-за близости к фронту.

