Удар дрона-«ждуна» ВСУ по машине в Судже попал на видео

Удар дрона-«ждуна» ВСУ по машине в Судже попал на видео Момент удара дрона ВСУ с режимом ожидания по машине в Судже попал на видео

Дрон-«ждун» ВСУ, который выжидает цель и реагирует на движение, ударил по автомобилю УАЗ в Судже Курской области, пишет RT. Момент атаки на дороге, по которой часто передвигаются мирные жители, заснял боец с позывным Фокс.

Военный выехал на задание и снимал обстановку в городе, когда вблизи машины взорвался беспилотник. Он получил контузию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Такие дроны ВСУ применяют для увеличения числа жертв. Они незаметно подлетают к намеченной позиции, приземляются и переходят в режим ожидания. Как только цель оказывается в зоне досягаемости, их активируют и наносят удар.

Разведчики группировки «Север» ранее обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся подойти к границе России в районе Сумской области. Украинские военные были замечены при выходе из опорного пункта в направлении Курской области. Российские бойцы приняли решение о встречном маневре, выдвинулись навстречу и с позиции расчета миномета 82‑го калибра нанесли огневое поражение.