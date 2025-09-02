Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России ВС России ликвидировали разведчиков ВСУ у границы России с Сумской областью

Военные группировки войск «Север» обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщил РИА Новости один из бойцов. По его данным, противник пытался подойти к границе России в районе Сумской области.

Нашей группой БПЛА была обнаружена группа противника, которая выходила из опорника и приближалась к государственной границе. Мы с расчетом миномета 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе, — отметил боец.

Группа ВСУ была замечена при выходе из украинского опорного пункта в сторону Курской области. Разведчики приняли решение о встречном маневре и выдвинулись по направлению к противнику. Расчет установил миномет, произвел три пристрелочных выстрела, после чего группа БПЛА скорректировала огонь, и по противнику дважды был нанесен беглый огневой удар по пять мин.

Ранее сообщилось, что ВС РФ практически завершили зачистку Серебрянского лесничества в ЛНР от подразделений украинской армии. В российских силовых структурах уточнили, что группировка ВСУ зажата сразу в нескольких локальных огневых мешках.