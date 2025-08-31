Вкусная запеканка из тыквы и творога! Полезный десерт осеннего сезона

Вкусная запеканка из тыквы и творога! Полезный десерт осеннего сезона! Эта нежная тыквенная запеканка — настоящее открытие для тех, кто ищет полезный и малокалорийный пирог. Сочетание воздушного творожного слоя и сладкой тыквы создает вкус, напоминающий изысканный чизкейк, но без лишних калорий.

Ингредиенты для тыквенной смеси

Тыква — 500 г (замороженная или свежая)

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Сахар или заменитель — по вкусу

Для творожной смеси

Творог 5% — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Сахар или заменитель — по вкусу

Кефир 1% — 250 мл

Приготовление

Для начала необходимо подготовить тыквенную смесь, для этого все указанные для нее ингредиенты помещают в чашу блендера и взбивают до получения абсолютно гладкой и однородной массы. Затем точно так же поступают с творожной смесью, взбивая творог, яйцо, крахмал, соль, сахарозаменитель и кефир в другой миске до кремовой консистенции. Берут форму для запекания и поочередно выкладывают в центр столовой ложкой то творожную, то тыквенную смесь, создавая красивый мраморный рисунок. Форму отправляют в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, и выпекают запеканку в течение примерно 40 минут до готовности. Очень важно дать готовому десерту полностью остыть в форме — это сделает его текстуру более плотной и нежной, как у настоящего чизкейка.

