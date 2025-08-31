День знаний — 2025
31 августа 2025 в 18:00

Чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне! Влажный, ароматный и невероятно простой в приготовлении — этот пирог со сливами станет любимым для тех, кто ценит вкусные и быстрые решения. Нежная основа на йогурте идеально сочетается с кислинкой сочных слив и теплым ароматом корицы. Это тот самый случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия и домашнего уюта.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 130 г
  • Йогурт питьевой — 200 г
  • Масло растительное без запаха — 50 мл
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 8 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Сливы — по вкусу
  • Сахар и корица для посыпки

Приготовление

  1. Яйца взбивают с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены, затем добавляют йогурт и растительное масло, тщательно перемешивая. В отдельной миске соединяют просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Сухие ингредиенты постепенно вводят в жидкую основу и аккуратно замешивают однородное тесто. Форму для выпекания (24 см) смазывают маслом и припыляют мукой или застилают пергаментом. В подготовленную форму выливают тесто. Сливы разрезают пополам, удаляют косточки, каждую половинку нарезают тонкими слайсами и красиво выкладывают поверх теста.
  2. Фруктовый слой посыпают смесью сахара и молотой корицы, а для хрустящей текстуры можно добавить миндальные лепестки. Пирог выпекают в разогретой до 180–200°C духовке в течение 35–40 минут до состояния «сухой шпажки». Готовый пирог полностью остужают в форме.

Ранее мы готовили итальянский пирог, который станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовыми нотами.

пироги
сливы
простой рецепт
десерты
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
