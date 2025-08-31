Чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне! Влажный, ароматный и невероятно простой в приготовлении — этот пирог со сливами станет любимым для тех, кто ценит вкусные и быстрые решения. Нежная основа на йогурте идеально сочетается с кислинкой сочных слив и теплым ароматом корицы. Это тот самый случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия и домашнего уюта.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 130 г
- Йогурт питьевой — 200 г
- Масло растительное без запаха — 50 мл
- Мука — 250 г
- Разрыхлитель — 8 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Соль — щепотка
- Сливы — по вкусу
- Сахар и корица для посыпки
Приготовление
- Яйца взбивают с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены, затем добавляют йогурт и растительное масло, тщательно перемешивая. В отдельной миске соединяют просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Сухие ингредиенты постепенно вводят в жидкую основу и аккуратно замешивают однородное тесто. Форму для выпекания (24 см) смазывают маслом и припыляют мукой или застилают пергаментом. В подготовленную форму выливают тесто. Сливы разрезают пополам, удаляют косточки, каждую половинку нарезают тонкими слайсами и красиво выкладывают поверх теста.
- Фруктовый слой посыпают смесью сахара и молотой корицы, а для хрустящей текстуры можно добавить миндальные лепестки. Пирог выпекают в разогретой до 180–200°C духовке в течение 35–40 минут до состояния «сухой шпажки». Готовый пирог полностью остужают в форме.
