29 августа 2025 в 17:00

Итальянский пирог — станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовые ноты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итальянский пирог, который станет любимым! Попробуйте этот рецепт — и он покорит вас с первого кусочка! Нежнейший крем, рассыпчатое тесто с цитрусовой ноткой и сочные абрикосы. Это идеальный пирог для семейного чаепития!

Ингредиенты для крема

  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 50 г
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Желток яичный — 1 шт.

Для теста

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 80 г
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — 100 мл
  • Цедра лимона — с 1 шт.
  • Мука — 350 г
  • Разрыхлитель — 10 г

Дополнительно

  • Абрикосы свежие — по вкусу
  • Пудра сахарная — для украшения

Приготовление

  1. Приготовьте крем: в сотейнике смешайте молоко, оба вида сахара, крахмал, муку и желток. Варите на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, до загустения. Готовый крем накройте пищевой пленкой прямо по поверхности и полностью остудите.
  2. Замесите тесто: в миске соедините яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой. Влейте растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на две неравные части — около ⅔ и ⅓.
  3. Соберите пирог: большую часть теста распределите по дну формы диаметром 28 см, сформируя высокие бортики. Выложите остывший крем и разровняйте. Из меньшей части теста скатайте тонкие жгутики и выложите сверху решеткой. В получившиеся ячейки разместите половинки абрикосов.
  4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до золотистого цвета. Готовый пирог полностью остудите и перед подачей украсьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили быстрый пирог с сосисками и сыром! Станет любимым вариантом перекуса.

пироги
выпечка
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
