Итальянский пирог — станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовые ноты

Итальянский пирог, который станет любимым! Попробуйте этот рецепт — и он покорит вас с первого кусочка! Нежнейший крем, рассыпчатое тесто с цитрусовой ноткой и сочные абрикосы. Это идеальный пирог для семейного чаепития!

Ингредиенты для крема

Молоко — 500 мл

Сахар — 50 г

Ванильный сахар — 8 г

Крахмал кукурузный — 2 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Желток яичный — 1 шт.

Для теста

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 80 г

Соль — щепотка

Масло растительное — 100 мл

Цедра лимона — с 1 шт.

Мука — 350 г

Разрыхлитель — 10 г

Дополнительно

Абрикосы свежие — по вкусу

Пудра сахарная — для украшения

Приготовление

Приготовьте крем: в сотейнике смешайте молоко, оба вида сахара, крахмал, муку и желток. Варите на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, до загустения. Готовый крем накройте пищевой пленкой прямо по поверхности и полностью остудите. Замесите тесто: в миске соедините яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой. Влейте растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на две неравные части — около ⅔ и ⅓. Соберите пирог: большую часть теста распределите по дну формы диаметром 28 см, сформируя высокие бортики. Выложите остывший крем и разровняйте. Из меньшей части теста скатайте тонкие жгутики и выложите сверху решеткой. В получившиеся ячейки разместите половинки абрикосов. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до золотистого цвета. Готовый пирог полностью остудите и перед подачей украсьте сахарной пудрой.

