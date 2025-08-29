Итальянский пирог — станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовые ноты

Итальянский пирог, который станет любимым! Попробуйте этот рецепт — и он покорит вас с первого кусочка! Нежнейший крем, рассыпчатое тесто с цитрусовой ноткой и сочные абрикосы. Это идеальный пирог для семейного чаепития!
Ингредиенты для крема
- Молоко — 500 мл
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Мука — 2 ст. л.
- Желток яичный — 1 шт.
Для теста
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 80 г
- Соль — щепотка
- Масло растительное — 100 мл
- Цедра лимона — с 1 шт.
- Мука — 350 г
- Разрыхлитель — 10 г
Дополнительно
- Абрикосы свежие — по вкусу
- Пудра сахарная — для украшения
Приготовление
- Приготовьте крем: в сотейнике смешайте молоко, оба вида сахара, крахмал, муку и желток. Варите на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, до загустения. Готовый крем накройте пищевой пленкой прямо по поверхности и полностью остудите.
- Замесите тесто: в миске соедините яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой. Влейте растительное масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на две неравные части — около ⅔ и ⅓.
- Соберите пирог: большую часть теста распределите по дну формы диаметром 28 см, сформируя высокие бортики. Выложите остывший крем и разровняйте. Из меньшей части теста скатайте тонкие жгутики и выложите сверху решеткой. В получившиеся ячейки разместите половинки абрикосов.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до золотистого цвета. Готовый пирог полностью остудите и перед подачей украсьте сахарной пудрой.
