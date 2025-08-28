День знаний — 2025
28 августа 2025 в 07:00

Быстрый пирог с сосисками и сыром! Станет любимым вариантом перекуса

Быстрый пирог с сосисками и сыром! Этот невероятно простой пирог станет вашим любимым вариантом быстрого и сытного перекуса! Нежное кефирное тесто, расплавленный сыр и ароматные сосиски создают идеальную комбинацию вкусов. Готовится за 10 минут, а исчезает со стола еще быстрее!

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука — 150 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сыр твердый — 200 г
  • Сосиски — 200 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Масло для смазывания формы

Приготовление

  1. Сыр натрите на крупной терке, сосиски нарежьте тонкими кружочками. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром и солью до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте венчиком до гладкой консистенции без комочков. Введите в тесто натертый сыр и нарезанные сосиски, аккуратно перемешайте ложкой. Форму для запекания (25×25 см) смажьте маслом или застелите пергаментом.
  2. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки и сухой лучинки. Дайте пирогу немного остыть в форме перед нарезкой. Подавайте теплым со свежими овощами, зеленью или вашим любимым соусом.

Ранее мы готовили картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт.

завтрак
яйца
пироги
сыр
сосиски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
