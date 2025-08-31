День знаний — 2025
Кабачковая запеканка «Слои» с сырной начинкой! Просто, вкусно и необычно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая запеканка «Слои» с сырной начинкой и зеленью. Эта запеканка станет настоящей звездой вашего ужина! Нежные слои кабачков, сливочная сырная начинка с ароматом свежей зелени и хрустящая золотистая корочка создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Это блюдо настолько универсально, что подойдет как для повседневного семейного обеда, так и для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 800 г), 300 г творожного сыра (типа адыгейского или рикотты), 150 г твердого сыра, пучок укропа и петрушки, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, 2 яйца, соль и перец по вкусу.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами толщиной 3–4 мм. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Для начинки смешайте творожный сыр, измельченную зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйца и сметану. Половину твердого сыра натрите и добавьте в смесь.

В смазанную форму выложите слой кабачков, затем слой сырной начинки. Повторите слои, завершив кабачками. Сверху посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть — так ее будет легче нарезать на порции. Подавайте теплой со свежими овощами или легким салатом. Это блюдо особенно хорошо тем, что его можно приготовить заранее — после разогрева оно сохраняет свой нежный вкус и аппетитный вид!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
запеканки
кулинария
перекусы
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
