День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 21:15

Ароматные голубцы без хлопот! Завернул и отправил в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту вы приготовите ароматные голубцы без хлопот! Эти сочные капустные конвертики с нежнейшей рисово-мясной начинкой, пропитанные томатно-сметанным соусом, порадуют и взрослых, и детей.

Рецепт: разберите вилок капусты на листья, бланшируйте 2–3 минуты. Смешайте 500 г фарша, 100 г отварного риса, лук, специи. Заверните начинку в листья, уложите в форму. Залейте соусом (2 ст. л. томатной пасты, 200 мл сметаны, 1 ст. воды, соль, перец). Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 180°C, затем 10 минут без фольги для румяности.

Блюдо готовится практически само: завернул, отправил в духовку — и готово! Эти голубцы хороши тем, что не требуют постоянного контроля, как при тушении, а вкус получается даже богаче за счет равномерного запекания. Подавайте с зеленью и свежим хлебом — это сытное блюдо, которое оценят все домочадцы.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с рисом и фаршем, пропитанную томатным соусом.

голубцы
капуста
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждут мрачные дни»: хуситы пригрозили Израилю из-за гибели премьера Йемена
Беспилотник атаковал объект в Белгородской области
Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе
В Госдуме потребовали проверить цены на цветы к 1 сентября
Под Тверью задержали полсотни польских байкеров-националистов
Три жителя приграничья пострадали из-за атак украинских дронов
В «Зените» выбрали нового председателя правления
«Спартак» добил «Сочи» на последних минутах
Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно
Трамп намекнул на Нобелевскую премию и разозлил Индию
Под Новороссийском завершили ликвидацию последствий разлива нефти
Легендарный хоккеист провел прощальный матч
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Петербург открестился от «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.