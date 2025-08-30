Ароматные голубцы без хлопот! Завернул и отправил в духовку

По этому рецепту вы приготовите ароматные голубцы без хлопот! Эти сочные капустные конвертики с нежнейшей рисово-мясной начинкой, пропитанные томатно-сметанным соусом, порадуют и взрослых, и детей.

Рецепт: разберите вилок капусты на листья, бланшируйте 2–3 минуты. Смешайте 500 г фарша, 100 г отварного риса, лук, специи. Заверните начинку в листья, уложите в форму. Залейте соусом (2 ст. л. томатной пасты, 200 мл сметаны, 1 ст. воды, соль, перец). Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 180°C, затем 10 минут без фольги для румяности.

Блюдо готовится практически само: завернул, отправил в духовку — и готово! Эти голубцы хороши тем, что не требуют постоянного контроля, как при тушении, а вкус получается даже богаче за счет равномерного запекания. Подавайте с зеленью и свежим хлебом — это сытное блюдо, которое оценят все домочадцы.

