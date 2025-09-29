Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:22

Такие голубцы хочется готовить снова и снова! Простейший и быстрый рецепт самых вкусных голубчиков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти голубцы я готовлю уже лет десять, и они никогда не надоедают! Секрет в том, что я нашла способ делать их без лишней возни — быстро, просто, но при этом невероятно вкусно. Капуста получается нежной, фарш — сочным, а томатный соус пропитывает каждый кусочек. Это тот самый рецепт, который не страшно приготовить после работы, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Моя семья готова есть эти голубцы хоть каждый день!

Нам понадобится: 1 кочан капусты, 500 г мясного фарша, 1 стакан риса, 2 луковицы, 2 моркови, 500 мл томатного сока, сметана, соль, перец, лавровый лист. Капусту разбираем на листья, обдаем кипятком. Рис отвариваем до полуготовности.

Лук и морковь мелко режем, пассеруем. Смешиваем фарш, рис, половину овощей, солим, перчим. Заворачиваем начинку в капустные листья.

В кастрюлю с толстым дном выкладываем оставшиеся овощи. Сверху плотно укладываем голубцы. Заливаем смесью томатного сока и сметаны (2:1). Тушим под крышкой 40 минут на медленном огне. Добавляем лавровый лист за 10 минут до готовности. Подаем со сметаной!

