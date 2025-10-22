Ленивые голубцы на сковороде: простой рецепт, что сэкономит время

Ленивые голубцы — это отличный вариант для тех, кто не хочет долго страдать на кухне. Любимое блюдо можно сделать, не тратя много времени на завертывание начинки в капустные листья. Все, что вам нужно, — это измельчить капусту, добавить к ней мясо, приправы и отваренный рис, затем обжарить и тушить блюдо до готовности. Приводим подробный рецепт.
Ингредиенты
- Свежая белокочанная капуста — 300 г
- Мясной фарш (возьмите свиной или смешанный) — 400 г
- Рис — 150 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Луковица — 1 шт. (средняя)
- Морковка — 1 шт.
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Сметана (лучше взять пожирнее, 20%) — 2 ст. л.
- Масло подсолнечное (или другое растительное) — для жарки
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Свежие или сушеные травы — для подачи
Пошаговый процесс приготовления
Мелко нашинкуйте капусту, посыпьте ее щепоткой соли и слегка пожмите руками, чтобы она пустила сок.
Отварите рис до полуготовности, откиньте на дуршлаг и промойте.
Лук мелко нарежьте, а морковь натрите крупно. Обжарьте их, пока не подрумянятся.
Соедините фарш с отварным рисом, вбейте туда же яйцо, добавьте половину обжаренных овощей, специи по вкусу, посолите, поперчите. Хорошенько перемешайте.
В полученную мясную смесь добавьте измельченную капусту и тщательно всё перемешайте.
Из фарша сформируйте небольшие котлетки или шарики.
Обжарьте ленивые голубцы с двух сторон до румяной корочки на предварительно разогретой сковородке с каплей подсолнечного масла.
Добавьте оставшиеся овощи на сковороду, томатную пасту, сметану и примерно 100 мл воды. Перемешайте соус и дайте ему закипеть.
Уменьшите огонь и тушите голубцы под крышкой на слабом огне около получаса. Красиво подать блюдо можно, посыпав его зеленью.
