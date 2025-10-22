Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:22

Ленивые голубцы на сковороде: простой рецепт, что сэкономит время

Ленивые голубцы Ленивые голубцы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые голубцы — это отличный вариант для тех, кто не хочет долго страдать на кухне. Любимое блюдо можно сделать, не тратя много времени на завертывание начинки в капустные листья. Все, что вам нужно, — это измельчить капусту, добавить к ней мясо, приправы и отваренный рис, затем обжарить и тушить блюдо до готовности. Приводим подробный рецепт.

Ингредиенты

  • Свежая белокочанная капуста — 300 г
  • Мясной фарш (возьмите свиной или смешанный) — 400 г
  • Рис — 150 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Луковица — 1 шт. (средняя)
  • Морковка — 1 шт.
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Сметана (лучше взять пожирнее, 20%) — 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное (или другое растительное) — для жарки
  • Соль, приправы, перец — по вкусу
  • Свежие или сушеные травы — для подачи

Пошаговый процесс приготовления

Мелко нашинкуйте капусту, посыпьте ее щепоткой соли и слегка пожмите руками, чтобы она пустила сок.

Отварите рис до полуготовности, откиньте на дуршлаг и промойте.

Лук мелко нарежьте, а морковь натрите крупно. Обжарьте их, пока не подрумянятся.

Соедините фарш с отварным рисом, вбейте туда же яйцо, добавьте половину обжаренных овощей, специи по вкусу, посолите, поперчите. Хорошенько перемешайте.

В полученную мясную смесь добавьте измельченную капусту и тщательно всё перемешайте.

Из фарша сформируйте небольшие котлетки или шарики.

Обжарьте ленивые голубцы с двух сторон до румяной корочки на предварительно разогретой сковородке с каплей подсолнечного масла.

Добавьте оставшиеся овощи на сковороду, томатную пасту, сметану и примерно 100 мл воды. Перемешайте соус и дайте ему закипеть.

Уменьшите огонь и тушите голубцы под крышкой на слабом огне около получаса. Красиво подать блюдо можно, посыпав его зеленью.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие оладьи на кефире.

Читайте также
Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья
Общество
Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья
Голубцы, которые изменили все: кладу такую начинку вместо мясной — и получаю настоящий хит
Общество
Голубцы, которые изменили все: кладу такую начинку вместо мясной — и получаю настоящий хит
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Общество
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Семья и жизнь
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Раскрыта стоимость минимальной продуктовой корзины в России
Экономика
Раскрыта стоимость минимальной продуктовой корзины в России
блюда
голубцы
кулинария
кухня
продукты
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.