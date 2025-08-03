Эта запеканка на второй день станет еще вкуснее: готовим с фаршем и рисом

Эта запеканка на второй день станет еще вкуснее: готовим с фаршем и рисом

Запеканка с фаршем и рисом — это сытное блюдо, где нежная рисовая основа сочетается с сочным мясным фаршем, пряным томатным соусом и хрустящей сырной корочкой. Вкус получается насыщенным и гармоничным, а на второй день эта запеканка становится еще вкуснее.

Для приготовления отварите 200 г риса до полуготовности, 300 г мясного фарша обжарьте с луком и морковью, добавьте 200 мл томатного соуса и потушите 5 минут. В смазанную форму выложите слоями рис, фарш, снова рис. Сверху равномерно распределите 100 г тертого сыра. Запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Горячая запеканка порадует аппетитным ароматом и контрастом текстур: хрустящая сырная шапка сменяется нежной рисово-мясной основой с пикантными томатными нотками. Подавайте со свежими овощами или зеленым салатом — это полноценное блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов!

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