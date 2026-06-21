Беру чуть фарша, картошку и бульонный кубик: готовлю котлеты из 90-х — семья всегда просит добавки

В девяностые хозяйки умели растянуть даже небольшой кусочек мяса на большую семью. В ход шло все, что было под рукой: картошка, лук, хлеб, крупы. А чтобы котлеты оставались ароматными и вкусными, многие добавляли обычный бульонный кубик. Именно он придавал блюду насыщенный мясной вкус даже тогда, когда фарша было совсем немного.

Эти котлеты получаются мягкими, сочными и очень сытными. Снаружи появляется румяная корочка, а внутри они остаются нежными благодаря картофелю и луку. Из небольшого количества фарша выходит целая гора котлет на всю семью.

Для приготовления вам понадобится: фарш — 300 г, картофель — 4 средние шт., лук репчатый — 2 шт., батон или белый хлеб — 150 г, вода или молоко — 150 мл, яйцо — 1 шт., бульонный кубик — 1 шт., черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Картофель и лук натрите на мелкой терке. Хлеб замочите в воде или молоке и слегка отожмите. Бульонный кубик раскрошите как можно мельче. Соедините фарш, картофель, лук, хлеб, яйцо и кубик. Тщательно вымесите массу и оставьте на 10 минут. Сформируйте котлеты влажными руками и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Затем накройте крышкой и потомите несколько минут на слабом огне.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такие котлеты. Пугал кубик, но, посмотрев состав современных кубиков, я убедилась, что там настоящий говяжий жир и нет трансжиров. Несмотря на скромный набор продуктов, они получились вкусными. А с картофельным пюре и соленым огурчиком такой ужин казался настоящим праздником.