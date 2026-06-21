Названы обязательные отметки в российском паспорте МВД: в паспорте должны быть отметки о месте регистрации и воинских обязанностях

Отметки о месте регистрации и воинских обязанностях являются обязательными для внесения во внутрироссийский паспорт, передает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, эти данные необходимы для ведения гражданского учета.

По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются [отметки] о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности, — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что граждане могут по желанию внести в паспорт дополнительные сведения. К ним относятся группа крови и резус-фактор, которые вносятся учреждениями здравоохранения. Также возможно внесение отметок о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также номер записи в едином федеральном информационном регистре.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что более 50 тыс. жителей Приднестровья записались в очередь на получение гражданства РФ. Он подчеркнул, что получение российских паспортов в рамках президентского указа об особых правилах приема имеет стратегическое значение для безопасности и социальной защиты жителей в условиях региональной нестабильности.