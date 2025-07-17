Эта запеканка богата белком и содержит всего 180 ккал: бюджетно и сытно

Эта запеканка богата белком и содержит всего 180 ккал: бюджетно и сытно

Запеканка с капустой и куриным фаршем — это нежное, сочное блюдо с хрустящей сырной корочкой и гармоничным вкусом, где сладость капусты сочетается с насыщенным мясным вкусом.

Запеканка готовится из простых ингредиентов, содержит всего 180 ккал на 100 г, богата клетчаткой, витамином С и белком. Блюдо получается сытным и бюджетным.

Для приготовления обжарьте 400 г фарша с луком, добавьте 500 г шинкованной капусты, тушите 10 минут. Взбейте 3 яйца с 100 мл молока, посолите, поперчите. В форму выложите капусту с фаршем, залейте яичной смесью, посыпьте 50 г тертого сыра.

Запекайте 30 минут при 180 °C. Румяная, сочная запеканка станет любимым блюдом для тех, кто следит за фигурой и не только!

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