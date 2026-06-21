В Словакии рассказали, что произойдет с ЕС без газа из России

В Словакии рассказали, что произойдет с ЕС без газа из России SPP: отказ Евросоюза от российского газа создаст зависимость от поставок СПГ

Отказ Евросоюза от российского газа не приведет к диверсификации, а лишь создаст новую зависимость от поставок сжиженного природного газа (СПГ), заявила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP. Такой подход, по мнению компании, повышает ценовые риски и создает зависимость от объемов, доступных тому, кто готов платить больше.

В связи с запретом на поставки российского газа на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в этом случае — от сжиженного газа, — отметили в SPP.

Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа: запрет на СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля, по долгосрочным — с 1 января 2027 года, на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года (краткосрочные) и с 1 ноября 2027 года (долгосрочные). Словакия получала российский газ транзитом через Украину, но с января 2025 года Киев прекратил транзит, и Братислава частично восстановила поставки по «Турецкому потоку».

Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе обратила внимание на требование Евросоюза. Он настаивает на том, чтобы газ, поступающий из Турции по свежим соглашениям, не имел российского происхождения. Чиновница отметила, что Анкара признает важность для ЕС отказа от сырьевых поставок из РФ.