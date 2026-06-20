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20 июня 2026 в 17:46

Турция получила жесткое требование в отношении России

Глава Минэкономики ФРГ: ЕС потребовала от Турции не поставлять российский газ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейский союз настаивает на том, чтобы газ, поступающий из Турции по свежим соглашениям, не имел российского происхождения, заявила Bloomberg министр экономики Германии Катерина Райхе. Чиновница отметила, что Анкара признает важность для ЕС отказа от сырьевых поставок из РФ.

Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, — заявила она.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз использовал поставки российской нефти в Сербию как инструмент давления на Белград. По его словам, около 80% сербской нефти поступало через Болгарию.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия неоднократно призывала Турцию добиться от Украины гарантий недопущения атак на инфраструктуру важных газопроводов, по которым шли поставки газа по дну Черного моря. По его словам, речь шла о «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

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