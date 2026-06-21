Пенсионерам рассказали, как выбрать хороший отель

Пенсионерам рекомендуется выбирать отель без крутых подъемов и ступеней на его территории, заявили NEWS.ru в Роскачестве. Специалисты добавили, что в номере обязательно должна быть система вентиляции и кондиционирования.

При выборе гостиницы для совместного отдыха с пожилыми родственниками следует учитывать ряд критериев, чтобы отпуск был комфортен для старшего поколения. В первую очередь нужно обратить внимание на доступную среду и безопасность. Отель должен быть оборудован пандусами, поручнями в коридорах и санузлах, лифтами с широкими дверными проемами, а в номерах не должно быть порогов и перепадов уровней пола. Важно наличие ровных дорожек на территории без крутых подъемов и ступеней, а также скамеек для отдыха. Номера желательно выбирать на первых этажах, с душевой кабиной, а не ванной и кнопкой вызова персонала, — посоветовали в Роскачестве.

Там также подчеркнули необходимость наличия противоскользящих ковриков и поручней в санузле, возле унитаза и в душевой кабине. Кроме того, по словам экспертов, следует проверить освещение в коридорах и номерах, чтобы оно было достаточно ярким для безопасного передвижения пожилых людей в темное время суток.

В то же время необходима система вентиляции и кондиционирования: пожилым людям часто трудно переносить духоту или резкие перепады температуры, поэтому необходимо, чтобы можно было регулировать климат в номере. Не менее важны медицинская поддержка и питание. Лучше отдать предпочтение отелю, на территории которого есть медпункт или договоренность с ближайшей поликлиникой о вызове врача в номер. Также стоит уточнить, можно ли организовать диетическое питание с учетом медицинских показаний, например при диабете или гипертонии, — добавили в Роскачестве.

В организации отметили, что для пожилых людей рекомендуется выбирать гостиницы с прогулочными зонами и местами для тихого времяпрепровождения, а не шумные отели с ночными развлечениями. Также, по словам специалистов, стоит изучить отзывы туристов — в них часто можно найти важные нюансы, которые не заметны сразу.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что сотрудники отеля обязаны возместить ущерб за сломанную по их вине технику. Она посоветовала сделать фотографии или видеозаписи поломки и попытаться найти свидетелей.