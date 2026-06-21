В Госдуме рассказали о важной мере поддержки новых регионов России

В новых регионах России вновь стали доступны льготные кредиты для представителей малого и среднего бизнеса, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, в рамках программы предприниматели могут заключить договор по сниженной ставке 10,25%.

На воссоединенных территориях России возобновлены выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. В 2026 году объем финансирования составит около 1 млрд рублей. Средства доступны для получения в отделениях ПСБ, ЦМРБанка, Сбербанка и ВТБ, который присоединился к программе в этом году. Это ключевой инструмент поддержки предпринимателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Его цель — обеспечить доступное финансирование для восстановления экономики и интеграции в общее экономическое пространство России, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на получение кредитов до 50 млн рублей сроком до трех лет. По словам депутата, эти средства предназначены для увеличения оборотных средств, модернизации производственных мощностей, реализации новых инициатив и расширения бизнеса. Парламентарий также отметил, что с 2026 года проценты по кредитам будут корректироваться в зависимости от ключевой ставки Центробанка РФ.

На данный момент льготная ставка составляет 10,25%. До 50% суммы кредита покрывается «зонтичным» поручительством проекта «Малое и среднее предпринимательство». С момента запуска программы было заключено более 445 договоров на сумму свыше 2 млрд рублей. Льготное кредитование дополняется общероссийскими мерами поддержки, реализуемыми в рамках национального проекта. Центры «Мой бизнес» предоставляют доступ ко всем мерам поддержки, работая по принципу одного окна. Они уже оказали более 40 тыс. услуг для 45 тыс. предпринимателей, — добавил Говырин.

Он указал, что для поддержки производственного сектора реализуется программа льготного лизинга, которая предоставляет оборудование и имущество по сниженным ставкам. По словам депутата, за последние 3,5 года в рамках этой программы было заключено договоров на сумму 1,6 млрд рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что свыше 360 тыс. малых и средних предприятий освободят от уплаты налога на добавленную стоимость в 2027–2028 годах. По его словам, порог выручки, при котором нужно платить НДС, зафиксируют на уровне 20 млн рублей.