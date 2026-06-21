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21 июня 2026 в 08:00

Перемен требуют наши сердца: самые яркие фото со стены Цоя сквозь годы

Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В воскресенье, 21 июня, отмечается день рождения лидера группы «Кино» Виктора Цоя, которому исполнилось бы 64 года. Москвичи по традиции навещают памятную стену на Арбате — одно из наиболее известных неофициальных мемориальных мест Москвы.

Стена расположена в Кривоарбатском переулке на фасаде дома № 37. Она возникла в 1990 году, вскоре после гибели лидера группы «Кино» 15 августа в результате автокатастрофы в Латвии. Первые надписи появились спонтанно и сменились фразой «Цой жив», которая стала ключевым символом этого места. Сегодня поверхность стены регулярно обновляется цитатами, изображениями и памятными надписями.

При этом в апреле 2025 года на стене появилось граффити «Техник», посвященное рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев), скончавшемуся 5 апреля 2025 года в Таиланде. Надпись вызвала неоднозначную реакцию части поклонников Цоя, после чего часть изображения была закрыта постерами и другими надписями. Эпизод широко обсуждался в соцсетях и стал поводом для споров.

Несмотря на отсутствие официального статуса, стена до сих пор остается живым мемориалом, который постоянно меняется благодаря посетителям. В день рождения Цоя сюда традиционно приходят люди разных поколений, чтобы почтить его память.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Он был лидером группы «Кино», писал картины, работал кочегаром в «Камчатке», а также снимался в кино. Среди его фильмов — «Игла» и «Асса», к некоторым из картин Цой писал саундтреки. Его песни стали важной частью позднесоветской рок-культуры и до сих пор сохраняют популярность.

Как менялась стена Цоя сквозь годы — в галерее NEWS.ru.

Стена памяти музыканта Виктора Цоя на улице Арбат в Москве в 1993 году
Стена памяти музыканта Виктора Цоя на улице Арбат в Москве в 1993 году
Фото: Борис Приходько/РИА Новости
У Стены памяти Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве, 2009 год
У Стены памяти Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве, 2009 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2016 году
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2016 году
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2017 году
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2017 году
Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»
Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате в 2020 году
Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате в 2020 году
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Уличное театральное шествие на Арбате возле стены Виктора Цоя в 2024 году
Уличное театральное шествие на Арбате возле стены Виктора Цоя в 2024 году
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2023 году
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2023 году
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2025 году
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2025 году
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году
Мемориальная стена Виктора Цоя на Старом Арбате в 2026 году
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москва
Виктор Цой
мемориалы
фото
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