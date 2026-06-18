Пирожки в рисе без муки: хрустящие, вкусные и необычные. Легко формируются пищевой пленкой

Пирожки в рисе без муки: хрустящие, вкусные и необычные. Легко формируются пищевой пленкой

Беру обычный отварной рис и немного фарша — и вместо привычных котлет или пирожков готовлю необычную закуску с хрустящей корочкой. Самое удивительное, что в этом рецепте нет ни грамма муки для теста, а пирожки отлично держат форму и не разваливаются при жарке.

Такие пирожки хороши и горячими, и уже остывшими.

Для приготовления вам понадобится: отварной рис — 500 г, сливочное масло — 30 г, яйца — 2 шт., крахмал — 1 ст. л. для основы и 1 ст. л. для панировки, соль — 1 ч. л., мясной фарш — 300 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 80 г, яйцо — 1 шт. для панировки, панировочные сухари — 100 г, растительное масло — для жарки.

К теплому отварному рису добавьте растопленное сливочное масло, яйца, крахмал и соль. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Для начинки обжарьте фарш с мелко нарезанным луком, остудите и смешайте с натертым сыром. Небольшую пиалу застелите пищевой пленкой, распределите по ней рисовую массу тонким слоем, в центр выложите начинку и аккуратно соедините края, формируя пирожок.

Заготовки обмакните в яйцо, смешанное с крахмалом, затем обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за его необычность. С первого взгляда кажется, что это обычные пирожки, но вместо теста здесь нежная рисовая оболочка. Особенно вкусно получается сочетание хрустящей корочки, мягкого риса и сочной мясной начинки с расплавленным сыром внутри.