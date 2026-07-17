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17 июля 2026 в 10:40

Кабачковые ломтики в сырной корочке: хрустят снаружи, а внутри — нежнее крема

Фото: D-NEWS.ru
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Когда молодые кабачки появляются на рынке, этот рецепт становится одним из самых любимых. Никаких сложных продуктов — только тонкие ломтики кабачка, сыр и ароматные специи. Снаружи получается аппетитная золотистая корочка, а внутри кабачки остаются невероятно нежными и сочными. Исчезают со стола быстрее любой картошки фри.

Главный секрет — сначала слегка подсолить кабачки и дать им немного полежать.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 2 шт., яйца — 5 шт., твердый сыр — 100 г, мука — 70 г, панировочные сухари — 100 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., прованские травы — 1 ч. л., растительное или оливковое масло — для жарки.

Кабачки вымойте и нарежьте вдоль тонкими пластинами. Посолите, поперчите и оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Яйца взбейте с паприкой и прованскими травами, добавьте мелко натертый сыр и перемешайте.

В отдельной тарелке соедините муку с панировочными сухарями. Каждый ломтик кабачка сначала обваляйте в сухой смеси, затем окуните в сырно-яичную массу и сразу отправьте на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне по 3–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметанным, чесночным или йогуртовым соусом.

Личный опыт

Я всегда жарю такие кабачки небольшими партиями и не накрываю сковороду крышкой. Тогда сырная корочка получается действительно хрустящей, а сами ломтики не размокают и остаются очень аппетитными.

Проверено редакцией
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