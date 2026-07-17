Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 08:54

Пюре из кабачков — попробуй разок, и оно вытеснит обычное картофельное: нежное, легкое, 15 минут у плиты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кабачки и картофель, обжариваю кабачки до мягкости, варю картошку до готовности — и через 15 минут на столе нежное, бархатистое пюре. Сливки и сливочное масло делают его просто божественным: оно подходит к мясу, курице и рыбе, а готовится быстрее, чем ты думаешь.

Ингредиенты

Кабачок — 600 г, картофель — 500 г, сливки 20% — 130 мл, масло сливочное — 70 г, мускатный орех молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала чищу картофель, режу его произвольно и варю в подсоленной воде до мягкости — это займет 25–30 минут. Тем временем срезаю с кабачков кожицу, удаляю семена, если они крупные, и нарезаю небольшими ломтиками. Обжариваю кабачки на половине сливочного масла до мягкости, около 10 минут, а затем измельчаю блендером в однородное пюре. Когда картофель сварился, сливаю воду и разминаю его ручной толкушкой — миксер не использую, чтобы не испортить структуру. В кастрюлю с картофелем отправляю кабачковое пюре, подогретые сливки, соль и мускатный орех. Перемешиваю, прогреваю все вместе пару минут — и нежный, ароматный гарнир готов к подаче.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пюре получилось бархатистым, легким, с едва уловимой сливочной ноткой — картошка тут совсем не перебивает, а лишь дает объем. Мой совет: обязательно добавьте щепотку мускатного ореха, он раскрывает вкус идеально. Подавал с запеченной рыбой — гармония полная.

Проверено редакцией
Читайте также
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Общество
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект
Общество
Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект
Никаких больше гренок. Запекаю сэндвич с яйцом и сыром — хрустящий хлеб, кремовая начинка, все исчезает за 5 минут
Общество
Никаких больше гренок. Запекаю сэндвич с яйцом и сыром — хрустящий хлеб, кремовая начинка, все исчезает за 5 минут
Натираю кабачок на терке и пеку шоколадный пирог — получается как брауни: влажный, маслянистый, с хрустящей корочкой
Общество
Натираю кабачок на терке и пеку шоколадный пирог — получается как брауни: влажный, маслянистый, с хрустящей корочкой
«Вкус и текстура»: стало известно, какой шоколад любят женщины больше всего
Life Style
«Вкус и текстура»: стало известно, какой шоколад любят женщины больше всего
Общество
рецепты
еда
кабачки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наноклещи открыли охоту на россиян
Минсельхоз ответил на президентское поручение по ГСМ для аграриев
Россиянин пытался передать Украине запчасти для самолетов и вертолетов
Военный аналитик назвал причину 16-кратной разницы в обменах тел погибших
Россиянина осудили за госизмену
Медведчук заявил о борьбе за власть между Зеленским и Федоровым
В Бронницах ликвидировали открытое горение на территории промзоны
Стало известно о грядущем визите ОЗХО в Россию
Возросло число жертв землетрясения в Венесуэле
Стали известны подробности расправы над украинским боксером Карпачевым
На Камчатке подняли авиацию МЧС для поисков мужчины
Армия России уничтожила склады горючего для ВСУ в порту Одесса
Си Цзиньпин заявил о важности контроля над ИИ
Медведчук ответил на перестановки в правительстве Украины
Появились подробности о мощном пожаре на территории промзоны под Москвой
Китай вышел на связь после обвинений Трампа в «похищении» избирателей
Возлюбленный Лерчек показал ее без парика после химиотерапии
Этот веганский шашлык может уделать мясные варианты — готовлю по этому рецепту. Можно даже без мангала
Крупный пожар охватил промзону в Подмосковье
В России нашли способ облегчить участникам СВО поиск работы
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.