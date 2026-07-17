Пюре из кабачков — попробуй разок, и оно вытеснит обычное картофельное: нежное, легкое, 15 минут у плиты

Беру кабачки и картофель, обжариваю кабачки до мягкости, варю картошку до готовности — и через 15 минут на столе нежное, бархатистое пюре. Сливки и сливочное масло делают его просто божественным: оно подходит к мясу, курице и рыбе, а готовится быстрее, чем ты думаешь.

Ингредиенты

Кабачок — 600 г, картофель — 500 г, сливки 20% — 130 мл, масло сливочное — 70 г, мускатный орех молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала чищу картофель, режу его произвольно и варю в подсоленной воде до мягкости — это займет 25–30 минут. Тем временем срезаю с кабачков кожицу, удаляю семена, если они крупные, и нарезаю небольшими ломтиками. Обжариваю кабачки на половине сливочного масла до мягкости, около 10 минут, а затем измельчаю блендером в однородное пюре. Когда картофель сварился, сливаю воду и разминаю его ручной толкушкой — миксер не использую, чтобы не испортить структуру. В кастрюлю с картофелем отправляю кабачковое пюре, подогретые сливки, соль и мускатный орех. Перемешиваю, прогреваю все вместе пару минут — и нежный, ароматный гарнир готов к подаче.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пюре получилось бархатистым, легким, с едва уловимой сливочной ноткой — картошка тут совсем не перебивает, а лишь дает объем. Мой совет: обязательно добавьте щепотку мускатного ореха, он раскрывает вкус идеально. Подавал с запеченной рыбой — гармония полная.