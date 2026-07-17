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17 июля 2026 в 09:50

Названа причина 16-кратной разницы в обмене телами погибших

Эксперт Коротченко: 16-кратный разрыв при обмене тел говорит об инициативе ВС РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Разница более чем в 16 раз в количестве переданных украинской стороне тел погибших свидетельствует о стратегической инициативе российских войск на поле боя, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, которые приводит ТАСС, это также указывает на большие потери ВСУ.

Такой резкий диспаритет в первую очередь связан с большими потерями ВСУ, это первое. Второе — то, что в целом данная картина характерна для последних обменов, в части, касающейся обменов телами погибших. Все это свидетельствует о том, что потери ВСУ носят системный и значительный характер. В целом такой диспаритет в потерях при обменах, по крайней мере телами погибших, подтверждает тезис, что стратегическая инициатива находится в руках российского военного командования, — отметил Коротченко.

Коротченко отметил, что российская авиация активно работает по переднему краю и укрепрайонам противника с помощью планирующих авиабомб, нанося дистанционные удары большой мощности. У ВСУ таких возможностей нет из-за отсутствия фронтовой авиации и соответствующих средств поражения.

Кроме того, эффективно действуют подразделения войск беспилотных систем, а удары по украинскому ВПК, местам сборки ракет и дронов также снижают боевой потенциал противника. Также аналитик обратил внимание, что российские спецслужбы успешно пресекают попытки диверсий и терактов.

Ранее сообщалось, что очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной вызвал резонанс в украинском обществе. Публикуемые цифры каждый раз становятся тяжелым напоминанием о реальных потерях ВСУ. На этот раз с российской стороны было передано 501 тело, тогда как Украина вернула останки 31 российского военнослужащего.

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