Возросло число жертв землетрясения в Венесуэле При землетрясении в Венесуэле погибли 4930 человек

В результате землетрясения в Венесуэле погибли 4930 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в Telegram-канале. Согласно его данным, в результате подземных толчков повреждения получили 856 зданий, из них 190 оказались полностью разрушены.

Погибли 4930 человек, пострадали 16 740, спасены 6462, — сказано в посте.

С 15 июля число жертв увеличилось на 101 человека. После землетрясений без жилья остаются 17 907 человек, еще 21 210 жителей находятся в 107 пунктах временного размещения.

Вечером 24 июня 2026 года в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй в северо-западной части страны.

Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зарегистрированы в районе города Тапачула. Эпицентр располагался в 17 км к юго-западу от Тапачулы, где проживают около 202 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 80 км.

До этого президент России Владимир Путин поручил передать гуманитарную помощь Венесуэле. В него вошли продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.