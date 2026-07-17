Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект

Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект Адвокат Вершинин: при сборе средств на творческие проекты следует сохранять чек

При сборе средств на творческие проекты важно сохранять чеки, чтобы избежать обвинений в мошенничестве, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, также не стоит давать публичные обещания, если нет уверенности в их исполнении.

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на него обманным путем и злоупотреблением доверия. Чтобы сбор средств на творческие проекты нельзя было переквалифицировать в преступление, обеспечьте его прозрачность. Описывайте цели и конечные итоги проекта максимально прозрачно и открыто. Обязательно фиксируйте все потраченные деньги с сохранением чеков и договоров. Избегайте публичных обещаний, если не уверены, что сможете выполнить их. Также в некоторых случаях стоит заочно предупредить общественность о возможных рисках, — предупредил Вершинин.

Он подчеркнул, что привлечение к ответственности за сбор денег возможно при наличии заведомо ложных обещаний. Также, по словам адвоката, обвинение в мошенничестве может последовать в случае преднамеренного сокрытия данных.

Ни при каких условиях не нарушайте договоренности. Это поможет доказать честность ваших намерений в случае выдвижения обвинений. Не пренебрегайте документацией. Собирайте всю бумажную базу по своему проекту. Это может пригодиться, если с электронными копиями вдруг случится что-то непредвиденное. При сборе средств всегда придерживайтесь добросовестного и открытого подхода. Не игнорируйте отчетность и предоставляйте спонсорам максимум информации, — заключил Вершинин.

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