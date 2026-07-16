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16 июля 2026 в 11:45

Адвокат дал советы, как правильно вести себя в суде

Адвокат Терских предостерег от использования сленговых слов в суде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В суде не следует использовать сленговые и разговорные слова, а также искаженные варианты профессиональных терминов, заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Виктор Терских. Кроме того, важно соблюдать правильную форму обращения и называть судью не просто по должности или фамилии, а с использованием формулировок «Ваша честь» и «Уважаемый суд». Нужно также не торопить сотрудников и тем более не требовать от них извинений за задержку заседания.

Такое поведение воспринимается не как проявление заинтересованности, а как давление, которое в судебной среде особенно остро чувствуется. Не менее рискованно пытаться учить судью работать, комментировать правильность его действий или подгонять процесс: суд — это не площадка для оценки работы судьи, и любые попытки «проконтролировать» ход заседания почти гарантированно вызывают негативную реакцию, — подчеркнул Терских.

По его мнению, особенно опасно озвучивать в зале подозрения в предвзятости. Утверждения по типу «Все куплено» или «Исход известен заранее» могут расценить как неуважение к суду. Лучше не игнорировать вопросы судьи и не уклоняться от них, а также постараться не тараторить и не перегружать речь лишними деталями.

Ранее адвокат Диана Мангутова заявила, что письменное соглашение о порядке общения с ребенком может помочь урегулировать отношения после развода. Она отметила, что по закону ребенок имеет право на общение с обоими родителями.

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