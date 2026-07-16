VK Fest представил программу мероприятия в Москве

VK Fest состоится на ВДНХ 18-19 июля. В эти дни посетители смогут пообщаться с популярными блогерами на автограф-сессиях, посетить лекторий, а также разнообразные творческие, технологические и спортивные зоны. Будут организованы большие семейные пространства, фотозоны и зоны отдыха.

18 июля на сцене выступят Zivert, Boulevard Depo, навздохе, Сестренка, Rozalia, ТРАВМА, Дора, Markul, Татьяна Куртукова и АК-47. 19 июля зрителей порадуют t.A.T.u., GONE.Fludd, Вадим Самойлов и «Агата Кристи», а также пазнякс, ICEGERGERT, Zventa Sventana, хмыров и MONA. Кроме того, на Синей сцене выступят три загадочных артиста, чьи имена будут объявлены только перед выступлением.

На фестивале пройдут кинопоказы фильмов «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3». Гости смогут поиграть с мячами-апельсинами, поучаствовать в соревнованиях по слалому, баскетболу и петанку. Кроме того, они смогут сделать фотографии с гигантским надувным Колобком и расслабиться в лаунж-зоне.

На спортивной площадке VK Fest можно будет познакомиться с различными видами спорта, пообщаться с чемпионами и испытать свои силы в активностях для всех уровней подготовки. Для посетителей будет работать городок «Выходи во двор», где будет царить атмосфера детства без гаджетов. Гости смогут попробовать танцевальный фитнес, йогу, растяжку, ушу и зумбу.

На фестивале посетителей ждут многочисленные мастер-классы на любой вкус, а также пространства для творчества: рисования, лепки и создания произведений технологического искусства. Для желающих воссоздадут атмосферу традиционных русских забав: участники, независимо от возраста, смогут поучаствовать в перетягивании каната и забегах на игрушечных лошадях.

Ранее сообщалось, что FEDUK, Мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично позвали поклонников на VK Fest. Музыканты обратились к подписчикам в соцсетях и пригласили на свои выступления.