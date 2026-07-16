Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 12:39

VK Fest представил программу мероприятия в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

VK Fest состоится на ВДНХ 18-19 июля. В эти дни посетители смогут пообщаться с популярными блогерами на автограф-сессиях, посетить лекторий, а также разнообразные творческие, технологические и спортивные зоны. Будут организованы большие семейные пространства, фотозоны и зоны отдыха.

18 июля на сцене выступят Zivert, Boulevard Depo, навздохе, Сестренка, Rozalia, ТРАВМА, Дора, Markul, Татьяна Куртукова и АК-47. 19 июля зрителей порадуют t.A.T.u., GONE.Fludd, Вадим Самойлов и «Агата Кристи», а также пазнякс, ICEGERGERT, Zventa Sventana, хмыров и MONA. Кроме того, на Синей сцене выступят три загадочных артиста, чьи имена будут объявлены только перед выступлением.

На фестивале пройдут кинопоказы фильмов «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3». Гости смогут поиграть с мячами-апельсинами, поучаствовать в соревнованиях по слалому, баскетболу и петанку. Кроме того, они смогут сделать фотографии с гигантским надувным Колобком и расслабиться в лаунж-зоне.

На спортивной площадке VK Fest можно будет познакомиться с различными видами спорта, пообщаться с чемпионами и испытать свои силы в активностях для всех уровней подготовки. Для посетителей будет работать городок «Выходи во двор», где будет царить атмосфера детства без гаджетов. Гости смогут попробовать танцевальный фитнес, йогу, растяжку, ушу и зумбу.

На фестивале посетителей ждут многочисленные мастер-классы на любой вкус, а также пространства для творчества: рисования, лепки и создания произведений технологического искусства. Для желающих воссоздадут атмосферу традиционных русских забав: участники, независимо от возраста, смогут поучаствовать в перетягивании каната и забегах на игрушечных лошадях.

Ранее сообщалось, что FEDUK, Мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично позвали поклонников на VK Fest. Музыканты обратились к подписчикам в соцсетях и пригласили на свои выступления.

Общество
VK Fest
концерты
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал путь к завершению СВО
Выпившая пенсионерка пошла купаться и утонула
В ФСБ раскрыли, как снаряды для украинских терактов попадают в Россию
Осужденный за секс-торговлю американский R&B-исполнитель обратился к Трампу
США не провели расследования смертельного удара по школе в Иране
VK решил экстренно перейти на домен .ru
Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий: кто такой, биография, досье
Зидан оказался французам дороже законодательства
Овощи гигантских размеров выросли на «Городской ферме» в Москве
Политолог раскрыл, что ждет Федорова на Украине после отставки
IT-специалист оценила эффективность закона о поддержке ИИ
Астраханский таксист избил пассажира молотком из-за грязной одежды
Житель Мелитополя получил срок за шпионаж в пользу ВСУ и призывы убивать
Стало известно, когда депортируют задержанных в Стамбуле россиян
Euroclear обратился в суд с просьбой по иску ЦБ России
Появились подробности расправы над семьей якутского активиста
Жену убившего девятерых человек Галявиева захотели показать психиатру
Юрий Смирнов нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище
Захарова озвучила новый рекорд в сотрудничестве России и Китая
Диетолог раскрыла, с чем связана тяга людей к сладкой и жирной пище
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.