В Роскачестве назвали опасную ошибку в использовании банковских приложений В Роскачестве предостерегли от сохранения старых версий банковских приложений

Сохранение старых версий банковских приложений повышает риск взлома аккаунта, утечки личных данных и потери денежных средств, пишет Lenta.ru со ссылкой на Роскачество. Специалисты посоветовали удалять подобные программы сразу после установки их обновленного аналога.

Главная опасность старых версий в отсутствии актуальных обновлений безопасности. Банки тратят огромные средства на защиту своих систем, и взломать сам банк хакерам практически невозможно — затраты на кибератаку в разы превышают возможную выгоду. Угроза заключается не в глобальном взломе банка, а в индивидуальных уязвимостях. На телефоне должен быть только один банковский клиент — самый свежий. Не бойтесь удалять старые версии. Они не страховка, а лишние риски, — отметили в Роскачестве.

Там добавили, что, если человек по ошибке удалил новую версию приложения, не нужно паниковать. Достаточно обратиться в банк, где сотрудники помогут установить ее за несколько минут.

Ранее финансовый эксперт Мария Иваткина заявила, что вредоносные приложения можно распознать по накрученным хвалебным отзывам — обычно они резко появляются за короткий период времени. Перед скачиванием какой-либо программы, в том числе банковских продуктов, лучше обратить внимание на имя создателя и сравнить информацию на официальном сайте бренда.