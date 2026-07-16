Актер Астахов назвал «победную» роль Юрия Смирнова

Роль народного артиста РФ Юрия Смирнова в многосерийном фильме «Вечный зов» можно назвать одной из его крупнейших актерских побед, заявил на церемонии прощания с артистом актер Никита Астахов. Он отметил, что у него получилось с ней справиться, несмотря на ее трудность, передает корреспондент NEWS.ru.

Роль очень трудная. Это крупнейшая победа актерская. Получилась. Потому что бывают роли получше, похуже. Профессионалы в этом разбираются. Он, сколько я его видел — в театре, в кино, — актер высочайшего уровня, — сказал Астахов.

Смирнов воплотил в «Вечном зове» образ предателя и мерзавца Петра Полипова, развалившего колхоз. Зрители еще долгое время не могли отделить персонажа от исполнителя. Кинокартина стала одним из первых многосерийных телепроектов в СССР и пользовалась огромной популярностью.

Ранее сообщалось, что Юрий Смирнов скончался 11 июля в 87-летнем возрасте. Эта новость стала неожиданностью для коллег и поклонников, поскольку актер продолжал выступать на сцене до последнего. В августе должен был состояться спектакль с его участием. Предварительно причиной смерти называется инсульт.