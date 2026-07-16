Жителям Пермского округа предложили эвакуироваться из-за ливней

В Пермском крае затопило несколько населенных пунктов, рассказала глава округа Ольга Андрианова. Как передает URA.RU, она призвала жителей быть осторожными и при необходимости звонить в ЕДДС. Мощные ливни затопили поселки Ферма, Мулянка, Кукуштан и деревню Кондратово.

Ситуацию держу на личном контроле. Все службы работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на любые изменения обстановки, — заявила Андрианова.

Власти предложили жителям зоны подтопления эвакуироваться в пункты временного размещения. Экстренные службы откачивают воду, восстановление дорог начнется после отвода воды.

Ранее сообщалось, что в Дагестане приступили к ликвидации затоплений. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов в нескольких районах республики.