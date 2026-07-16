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16 июля 2026 в 13:19

Жителям Пермского округа предложили эвакуироваться из-за ливней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Пермском крае затопило несколько населенных пунктов, рассказала глава округа Ольга Андрианова. Как передает URA.RU, она призвала жителей быть осторожными и при необходимости звонить в ЕДДС. Мощные ливни затопили поселки Ферма, Мулянка, Кукуштан и деревню Кондратово.

Ситуацию держу на личном контроле. Все службы работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на любые изменения обстановки, — заявила Андрианова.

Власти предложили жителям зоны подтопления эвакуироваться в пункты временного размещения. Экстренные службы откачивают воду, восстановление дорог начнется после отвода воды.

Ранее сообщалось, что в Дагестане приступили к ликвидации затоплений. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов в нескольких районах республики.

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