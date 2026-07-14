Россиянам раскрыли, как вовремя заподозрить мошенническое приложение

Вредоносные приложения можно распознать по накрученным хвалебным отзывам — обычно они резко появляются за короткий период времени, заявила в беседе с KP.RU финансовый эксперт Мария Иваткина. Перед скачиванием какой-либо программы, в том числе банковских продуктов, лучше обратить внимание на имя создателя и сравнить информацию на официальном сайте бренда.

Если это крупный банк, а в графе «Разработчик» значится «Иван Иванов», такому приложению лучше не доверять. У легальных компаний реквизиты почти всегда совпадают с названием бренда. Но есть исключения: из-за санкций и удаления приложений из магазинов даже солидные банки вынуждены маскироваться под другими именами. Не стоит устанавливать программу, которая вышла два дня назад с сотней установок и десятком восторженных, но однотипных отзывов: скорее всего, рейтинг накручен ботами, — посоветовала Иваткина.

Следует также насторожиться, если приложение не обновлялось два-три года — в таком случае оно может содержать уязвимости. Эксперт добавила, что программы, запрашивающие личные данные без видимых причин, тоже повод напрячься. Их лучше удалить и сбросить все пароли во избежание утечки информации.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.