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14 июля 2026 в 12:30

Россиянам раскрыли, как вовремя заподозрить мошенническое приложение

Финэксперт Иваткина: вредоносные приложения можно выявить по накрученным отзывам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вредоносные приложения можно распознать по накрученным хвалебным отзывам — обычно они резко появляются за короткий период времени, заявила в беседе с KP.RU финансовый эксперт Мария Иваткина. Перед скачиванием какой-либо программы, в том числе банковских продуктов, лучше обратить внимание на имя создателя и сравнить информацию на официальном сайте бренда.

Если это крупный банк, а в графе «Разработчик» значится «Иван Иванов», такому приложению лучше не доверять. У легальных компаний реквизиты почти всегда совпадают с названием бренда. Но есть исключения: из-за санкций и удаления приложений из магазинов даже солидные банки вынуждены маскироваться под другими именами. Не стоит устанавливать программу, которая вышла два дня назад с сотней установок и десятком восторженных, но однотипных отзывов: скорее всего, рейтинг накручен ботами, — посоветовала Иваткина.

Следует также насторожиться, если приложение не обновлялось два-три года — в таком случае оно может содержать уязвимости. Эксперт добавила, что программы, запрашивающие личные данные без видимых причин, тоже повод напрячься. Их лучше удалить и сбросить все пароли во избежание утечки информации.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.

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