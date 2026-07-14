IV Глобальный медиафорум завершил работу в Шуше

IV Глобальный медиафорум завершил свою работу в городе Шуша в Карабахе, передает корреспондент NEWS.ru. Темой форума в этом году стала «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия». В рамках первого дня с пресс-конференцией выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он встретился с участниками и ответил на вопросы журналистов.

Во второй день состоялись панельные дискуссии, встречи в формате тет-а-тет и интерактивные сессии. В них участвовали медиаруководители из разных стран, государственные деятели, представители международных организаций и ведущих медиаструктур. Они обменялись мнениями по вопросам глобальной информационной среды, борьбы с дезинформацией и новых возможностей, создаваемых искусственным интеллектом.

Всего в форуме приняли участие около 160 представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 54 стран, а также представители порядка 10 международных организаций и компаний. На площадке собрались делегаты почти 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур. В число приглашенных гостей вошли представители NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что участники медиафорума в Шуше обсудили роль медиадипломатии и медиаграмотности в восстановлении доверия в условиях современных глобальных вызовов. Заместитель генсека СВМДА Чжан Лин отметила, что в современном мире медиа выступают связующим звеном между государством и обществом, способствуя переговорным процессам.