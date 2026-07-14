В Шуше обсудили роль медиадипломатии в условиях глобальных вызовов

Участники IV Глобального медиафорума в Шуше обсудили роль медиадипломатии и медиаграмотности в восстановлении доверия в условиях современных глобальных вызовов, передает корреспондент NEWS.ru. Так, заместитель генсека СВМДА Чжан Лин отметила, что в современном мире медиа выступают связующим звеном между государством и обществом, способствуя переговорным процессам.

Медиа играют незаменимую роль на фоне глобальных вызовов. Они перестали быть просто инструментом коммуникации, став важным звеном дипломатии нового поколения. Медиа способны заполнять дипломатические пустоты, создавая пространство для диалога, — подчеркнула она.

Генсек Министерства коммуникаций Иорданского Хашимитского Королевства Заид Аль-Навайсе в свою очередь обратил внимание на проблему верификации данных. Он уверен, что теперь главное — это не доступ к информации, а способность отличить истину от фейка. Аль-Навайсе уточнил, что доверие базируется на трех китах — прозрачности, надежности источников и медиаграмотности аудитории.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Открывая переговоры, азербайджанский лидер поприветствовал коллегу и поблагодарил его за гостеприимство, оказанное во время своего официального визита в Словакию в 2025 году.