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14 июля 2026 в 13:16

Людей эвакуировали из-за авиабомб в Ростовской области

Жителей Ленинакана под Ростовом эвакуировали из-за бомб времен ВОВ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Эвакуацию местных жителей объявили из-за обнаруженных строителями на улице Осенней в Ленинакане Ростовской области авиабомб времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал Don Mash. Саперы МЧС будут ликвидировать снаряды с 14:00 до 18:00 (совпадает с мск).

Жителям ближайших домов рекомендовано переждать в безопасном месте. Для них открыты пункты временного размещения в школах и домах культуры Красного Крыма, Ленинакана и Ленинавана.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Щекино эвакуировали жильцов многоквартирного дома, поврежденного при отражении атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

ДО этого у одного из магазинов на Цветном бульваре в центре Москвы были обнаружены два предмета, схожих с гранатами. Из здания пришлось эвакуировать 35 человек, включая троих детей. К месту происшествия оперативно стянули саперов и сотрудников экстренных служб.

На прошлой неделе из горящего торгового центра в Красногорске были эвакуированы около 340 человек. Пожар вспыхнул в торгово-складском здании на Красногорском бульваре.

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Ростовская область
эвакуации
авиабомбы
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